Шутер о превращении людей в роботов станет временно бесплатным

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Disintegration представляет из себя футуристический шутер от первого лица. Действие игры разворачивается через 150 лет, когда вследствие изменения климата произошел коллапс общества. По сюжету группа ученых приступила в разработке способов модернизации мозга человека в роботизированное тело для того, чтобы снизить потребность человечества в ресурсах Земли.