Шутер о превращении людей в роботов станет временно бесплатным
Об этом стало известно благодаря материалу, опубликованному на официальном сайте игры. Так, по условиям данной акции, геймеры смогут бесплатно ознакомиться с игрой начиная с 30 июля по 2 августа. Примечательно, что акция будет доступна на всех платформах, начиная с компьютеров, заканчивая приставками PlayStation 4 и Xbox One.
Для того, чтобы воспользоваться бесплатными выходными необходимо с помощью поиска соответствующего сервиса найти клиент пробной версии и нажать на загрузку.
Disintegration представляет из себя футуристический шутер от первого лица. Действие игры разворачивается через 150 лет, когда вследствие изменения климата произошел коллапс общества. По сюжету группа ученых приступила в разработке способов модернизации мозга человека в роботизированное тело для того, чтобы снизить потребность человечества в ресурсах Земли.