Шутер о жизни россиян, который озвучивал Жириновский, выйдет в январе

Игра уже обзавелась страницей в сервисе популярной дистрибуции Steam, а также трейлером. Сейчас же стала известная и дата выхода грядущего тайтла, а именно 19 января. На данный момент информация о том, во сколько обойдется игрокам CALL OF LDPR - не разглашается.

CALL OF LDPR представляет из себя шутер от первого лица, повествующий о жизни обычных россиян. По сюжету, жизнь героев меняется после прибытия в их глубинку партии ЛДПР. Отмечается, что в озвучке игры принимал участие председатель ЛДПР - Владимир Жириновский.