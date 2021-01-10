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Шутер о жизни россиян, который озвучивал Жириновский, выйдет в январе
CALL OF LDPR
Стала известна дата выхода шутера о жизни россиян, который озвучивал в том числе Владимир Жириновский. Речь об игре CALL OF LDPR, которая создавалась студией российского блогера Ильи «Maddyson» Давыдова MEHSOFT.
Игра уже обзавелась страницей в сервисе популярной дистрибуции Steam, а также трейлером. Сейчас же стала известная и дата выхода грядущего тайтла, а именно 19 января. На данный момент информация о том, во сколько обойдется игрокам CALL OF LDPR - не разглашается.
CALL OF LDPR представляет из себя шутер от первого лица, повествующий о жизни обычных россиян. По сюжету, жизнь героев меняется после прибытия в их глубинку партии ЛДПР. Отмечается, что в озвучке игры принимал участие председатель ЛДПР - Владимир Жириновский.