Шутер от первого лица c «русским духом» Metro: Last Light Redux можно скачать бесплатно и навсегда

Metro: Last Light Redux представляет из себя самую лучшую и полную версию классической игры Metro: Last Light. Действия в игре разворачиваются в постапокалиптической Москве 2034 года, где выжившие люди нашли пристанище в туннелях метро. Играть предстоит за главного героя Metro 2033 - Артема, который пытается предотвратить войну между фракциями Московского метрополитена.

Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас доступна абсолютно бесплатно. Скачать игру со 100% скидкой можно вплоть до 1 января, 17:00 по Москве, перейдя по этой ссылке.