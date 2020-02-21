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Сегодня 15:51

Шутер про огромных управляемых роботов Titanfall 2 можно забрать почти даром

Примерно за 300 рублей
Titanfall 2 — пожалуй, одна из лучших игр нынешнего поколения консолей. Разрабатывали игру мастера из Respawn Entertainment, которые в свое время возродили другую легендарную серию — Call of Duty — выпустив оригинальный Modern Warfare 2007 года. Сейчас же их шутер про огромных управляемых роботов в версии для Xbox One продается с огромной скидкой — настолько большой, что игру можно забрать почти что даром.

Titanfall 2 вышла в далеком 2016 году на всех основных платформах, но даже несмотря на не самую первую свежесть, проект все еще ощущается как добротный шутер, за которым не жалко провести пару-тройку вечеров. Основная суть игры заключается в том, что игроку необходимо управлять солдатом, который время от времени может забираться внутрь собственного боевого робота, благодаря чему у него появляется еще больше интересных возможностей для уничтожения противников.

Что интересно, на распродаже находится максимальная версия игры, которая обычно стоит 30 долларов, но только сейчас ее можно ухватить 4,5 доллара, что равняется примерно 300 рублей. Если вы хотели купить игру, но никак не решались, самое время сделать это прямо сейчас — скидка закончится через 10 дней.