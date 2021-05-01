Шутер про управляемых роботов Titanfall 2 стал временно бесплатным

Titanfall 2 представляет из себя шутер от первого лица. Игрокам предоставляется возможность контролировать пилота и робота “Титана”. Пилот оснащен рядом способностей, в частности, совершать прыжки и бег по отвесным стенам с помощью «прыжкового модуля пилота.

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