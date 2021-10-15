Шутер про войну с инопланетянами Halo: Reach стал временно бесплатным

Отметим, что Halo: Reach является бывшим эксклюзивом Xbox. Дейтсвия в игре разворачиваются в 2552 году, где люди вступили в войну с военным и теократическим союзом инопланетных рас. Геймерам предстоит взять на себя роль члена элитного отряда суперсолдат во время битвы за планету Reach.

В обычное время игра продается за 259 рублей, однако до 18 октября в нее можно поиграть бесплатно. Кроме того, на игру сейчас действует скидка, благодаря чего ее стоимость составила всего 129 рублей. По этой стоимости игра будет доступна до 18 октября.

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