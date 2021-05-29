Шутер с обновляемыми каждую неделю картами стал временно бесплатным

Речь об игре Due Process. Она представляет из себя тактический шутер от первого лица. Для победы в игре необходимо работать в команде. Особенностью тайтла является еженедельно обновляемые карты — каждый раунд игрокам будет даваться новые тактические задачи.

Поиграть в Due Process можно вплоть до 31 мая. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Игру сейчас продают за полцены — всего за 232 рубля.