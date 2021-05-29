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Шутер с обновляемыми каждую неделю картами стал временно бесплатным
Due Process
Нескольким ранее мы писали о временно бесплатном доступе к симулятору автобуса в Steam. Однако это не последняя игра, которую можно попробовать бесплатно в сервисе ограниченное количество времени — также со 100% до 31 мая можно сыграть и в шутер с обновляемыми каждую неделю картами.
Речь об игре Due Process. Она представляет из себя тактический шутер от первого лица. Для победы в игре необходимо работать в команде. Особенностью тайтла является еженедельно обновляемые карты — каждый раунд игрокам будет даваться новые тактические задачи.
Поиграть в Due Process можно вплоть до 31 мая. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Игру сейчас продают за полцены — всего за 232 рубля.