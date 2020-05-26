Шуточная игра-боевик Just Cause 3 с набором лучших заданий продается за 93 рубля

Речь о наборе под названием XXL Edition, в состав которого входит набор лучших заданий, оружия и снаряжений. Сама игра представляет из себя экшен с открытым миром. В качестве главного героя выступает мужчина по имени Рико Родригес, который по сюжету оказался на вымышленном острове Средиземноморья Медичи. В ходе игры необходимо управляя Рико побороть диктаторский режим Генерала Себастьяно Ди Равелло, который мечтает поработить весь мир.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1549 рублей, тогда как сейчас ее можно урвать всего за 93 рубля.