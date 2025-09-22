Silent Hill f получила 86/100 на Metacritic — критики повально хвалят игру

Действие разворачивается в Японии 1960-х годов, в городке Эбисугаока. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Хинако, сбежавшей из проблемной семьи и оказавшейся лицом к лицу с пугающими тайнами своего города, окутанного туманом.

Одновременно с этим начали появляться первые обзоры от профильных изданий. По данным Metacritic, средний балл игры составляет 86 из 100 на основе 61 рецензии.

Критики отмечают впечатляющую графику, мрачную и давящую атмосферу, глубокую сюжетную линию с несколькими вариантами концовок, а также выразительный саундтрек.