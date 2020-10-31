Sims 4 стала временно бесплатной

Бесплатно играть в симулятор жизни можно еще два дня. Воспользоваться бесплатным доступом к игре можно по этой ссылке. Кроме того, если игра понравится ее можно будет приобрести с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 499 рублей, тогда как сейчас он доступен за 374 рубля.

Помимо этого сервис предлагает приобрести со скидками и ряд дополнений для игры. А за 1 992 рублей вместо прежних 5 296 рублей можно ухватить целый комплект, приуроченный к Хэллоуину. Он включает в себя игровые наборы «Вампиры», «Стрейнджервиль», «Мир магии» и каталог «Жуткие вещи». Ознакомиться с полным списком дополнительного контента, доступного для покупки со скидками, можно по этой ссылке.