Симулятор адмирала космического флота Crying Suns можно скачать бесплатно и навсегда

Напомним, что в обычное время игра игра продается за 465 рублей, тогда как сейчас ее можно установить совершенно бесплатно. Crying Suns представляет из себя тактический тайтл в жанре rogue-lite. Игрокам предоставляется возможность взять на себя роль адмирала космического флота, которому необходимо изучить павшую по неизвестным обстоятельствам империю. При создании этого тайтла разработчики вдохновлялись такими популярными вселенными, как “Дюна” и “Основание”.

Загрузить Crying Suns бесплатно и навсегда можно вплоть до 14 января. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.