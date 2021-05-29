Симулятор автобуса стал временно бесплатным в Steam

Bus Simulator 18 предоставляет пользователям возможность оказаться в роли водителя автобуса в большом открытом городе. Причем выбрать можно из ассортимента оригинальных лицензионных автобусов лучших производителей: Mercedes-Benz, Setra, MAN и IVECO. Доставлять людей в целости и сохранности можно как в одиночку, так и в многопользовательском режиме.

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