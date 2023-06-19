Симулятор бомжа начали бесплатно раздавать в Steam

Игроку в BOMJMAN предстоит взять на себя роль бомжа и привести к условному порядку город, в котором он живёт и который «испорчен пороками человечества».

Вы сможете лишить неприкосновенности коррумпированных чиновников, используя широкий арсенал стрелкового и холодного оружия. Разработчики предлагают вам смело прорываться сквозь толпы отморозков и сражаться с боссами жестоких преступных группировок.

Для этого вы можете использовать такие необычные особенности главного героя, как «сверхъестественная вонь» и «засохшие носки».

Отметим, что акция носит бессрочный характер, т.е. игру и дальше планируют раздавать бесплатно.