Игры
19:58, 19 июня 2023
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Симулятор бомжа начали бесплатно раздавать в Steam

А раньше за него просили деньги!

В 2020 году в Steam вышла игра BOMJMAN, созданная по одноимённому анимационному веб-сериалу. Обычно за проект просили деньги, но теперь в него можно сыграть совершенно бесплатно.

Игроку в BOMJMAN предстоит взять на себя роль бомжа и привести к условному порядку город, в котором он живёт и который «испорчен пороками человечества».

Вы сможете лишить неприкосновенности коррумпированных чиновников, используя широкий арсенал стрелкового и холодного оружия. Разработчики предлагают вам смело прорываться сквозь толпы отморозков и сражаться с боссами жестоких преступных группировок.

Для этого вы можете использовать такие необычные особенности главного героя, как «сверхъестественная вонь» и «засохшие носки».

Отметим, что акция носит бессрочный характер, т.е. игру и дальше планируют раздавать бесплатно.

Источник:Steam
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