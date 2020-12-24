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Сегодня 14:29
Симулятор диктатора Tropico 5 стал временно бесплатным
До 19:00
Онлайн-магазин Epic Games обновил бесплатную игру дня. Сегодня со 100% скидкой предлагается установить симулятор диктатора Tropico 5.
Tropico 5 представляет из себя экономическую стратегию, в которой игрокам предоставляется возможность взять на себя управление династией с ранней колониальной эпохи вплоть до современных времен. Тайтл также предполагает многопользовательский режим с участием до четырех игроков, которые могут делиться друг с другом ресурсами или же конкурировать и объявлять войну.
Напомним, что в обычное время игра продается за 779 рублей, тогда как до 19:00 по московскому времени ее можно будет установить бесплатно и навсегда. Сообщается, что следующей игрой, которую Epic Games раздаст бесплатно станет инди-тайтл Inside.