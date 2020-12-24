Симулятор диктатора Tropico 5 стал временно бесплатным

Tropico 5 представляет из себя экономическую стратегию, в которой игрокам предоставляется возможность взять на себя управление династией с ранней колониальной эпохи вплоть до современных времен. Тайтл также предполагает многопользовательский режим с участием до четырех игроков, которые могут делиться друг с другом ресурсами или же конкурировать и объявлять войну.

Напомним, что в обычное время игра продается за 779 рублей, тогда как до 19:00 по московскому времени ее можно будет установить бесплатно и навсегда. Сообщается, что следующей игрой, которую Epic Games раздаст бесплатно станет инди-тайтл Inside.