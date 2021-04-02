Симулятор езды на мотоцикле в рестрофутуристическом окружении раздают бесплатно и навсегда

Steel Rats представляет из себя гоночную игру с ретрофутуристическими ландшафтами в стиле США 1940-х годов. Игрокам предоставляется возможность присоединиться к банде байкеров под названием Стальные Крысы. По сюжету, они сплотились для защиты города от инопланетных мусороботов. Так, помимо езды в атмосферном окружении предстоит еще и крушить толпы врагов, переключаясь между четырьмя уникальными персонажами на сверхмощных мотоциклах.

В обычное время игру продавали за 419 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Сделать это можно вплоть до 4 апреля по этой ссылке.