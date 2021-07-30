Симулятор игры в гольф с друзьями стал временно бесплатным

Golf With Your Friends позволяет сыграть в гольф в необычных локациях в компании друзей — участвовать в одной партии могут вплоть до 12 игроков. Поля в симуляторе имеют уникальные механики. Помимо бесплатного доступа на игру сейчас действует скидка — ее можно ухватить за 217 рублей, тогда как в обычное время она продается за 435.

Воспользоваться бесплатным доступом можно вплоть до 2 августа. Установить или купить Golf With Your Friends можно перейдя по этой ссылке.

Напомним, что в Epic Games Store сейчас проходит бесплатная раздача сразу двух игр — Mothergunship и Train Sim World 2.