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Симулятор массовых сражений отдают бесплатно и навсегда
До 1 февраля
В сервисе цифровой дистрибуции Steam очередная выгодная акция. На этот раз онлайн-магазин бесплатно и навсегда раздает симулятор массовых сражений Ultimate Epic Battle Simulator.
Ultimate Epic Battle Simulator представляет из себя уникальный симулятор массовых сражений, в которой игрокам предоставляется возможность включить воображение. К примеру, в игре можно организовать битву 10 тысяч куриц против армии римлян или же сражение солдат Второй мировой войны с десятками тысяч средневековых солдат. Словом, возможностей в Ultimate Epic Battle Simulator действительно много.
В обычное время игра продается за 359 рублей, однако сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Закончится акция уже 1 февраля в 21:00. Отмечается, что количество ключей Ultimate Epic Battle Simulator ограничено. Для загрузки игры нужно перейти по этой ссылке.