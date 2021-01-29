Симулятор массовых сражений отдают бесплатно и навсегда

Ultimate Epic Battle Simulator представляет из себя уникальный симулятор массовых сражений, в которой игрокам предоставляется возможность включить воображение. К примеру, в игре можно организовать битву 10 тысяч куриц против армии римлян или же сражение солдат Второй мировой войны с десятками тысяч средневековых солдат. Словом, возможностей в Ultimate Epic Battle Simulator действительно много.

В обычное время игра продается за 359 рублей, однако сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Закончится акция уже 1 февраля в 21:00. Отмечается, что количество ключей Ultimate Epic Battle Simulator ограничено. Для загрузки игры нужно перейти по этой ссылке.