Симулятор Олимпийских игр стал временно бесплатным

Олимпийские игры Tokyo 2020 – Официальная игра — это многопользовательский тайтл SEGA, в котором пользователи могут выбрать определенную дисциплину из 18 предложенных — начиная от футбола, заканчивая теннисом — и начать сражаться с друзьями за золото на мировом уровне. Помимо бесплатного доступна игру продают сейчас со скидкой — за 2 564 рубля вместо прежних 2 849.

Воспользоваться бесплатным доступом можно до 26 июля. Опробовать игру можно перейдя по этой ссылке.

Напомним, что в Epic games store сейчас бесплатно раздают сразу две игры — Defense Grid: The Awakening и Verdun.