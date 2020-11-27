Симулятор пилота от Microsoft с картой всей планеты получит поддержку шлемов виртуальной реальности в декабре

Так, например, руководитель проекта Йорг Нойманн уже отметил, что многим пользователям понравился игровой опыт, полученный при использовании VR-шлема HP Reverb G2. Именно на нем был доступ к режиму виртуальной реальности с самого старта игры.

Но уже совсем скоро, 22 декабря 2020 года, VR-режим получат все шлемы, в том числе и выпущенные Oculus и Valve, сообщает VRFocus. При этом больше подробностей о внедрении новой технологии для большего числа устройств обещали рассказать 17 декабря.

Напомним, что Microsoft Flight Simulator вышел в августе текущего года. Благодаря великолепной графике и возможности посетить чуть ли не каждый город нашей планеты, игра получила множественные восторженные оценки как прессы, так и игроков.