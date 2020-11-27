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Симулятор пилота от Microsoft с картой всей планеты получит поддержку шлемов виртуальной реальности в декабре
Причем поддерживаться будут все существующие шлемы
Симулятор пилота Microsoft Flight Simulator получит поддержку всех шлемов виртуальной реальности уже в декабре 2020 года. Отличительное особенностью игры, отметим, является карта, захватывающая всю нашу планету.
Так, например, руководитель проекта Йорг Нойманн уже отметил, что многим пользователям понравился игровой опыт, полученный при использовании VR-шлема HP Reverb G2. Именно на нем был доступ к режиму виртуальной реальности с самого старта игры.
Но уже совсем скоро, 22 декабря 2020 года, VR-режим получат все шлемы, в том числе и выпущенные Oculus и Valve, сообщает VRFocus. При этом больше подробностей о внедрении новой технологии для большего числа устройств обещали рассказать 17 декабря.
Напомним, что Microsoft Flight Simulator вышел в августе текущего года. Благодаря великолепной графике и возможности посетить чуть ли не каждый город нашей планеты, игра получила множественные восторженные оценки как прессы, так и игроков.