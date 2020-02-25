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Симулятор подземелий Dungeons 3 продается с большой скидкой
Игру можно приобрести с 80% скидкой
Аттракцион невиданной щедрости от сервиса цифровой дистрибуции GOG продолжается! На этот раз с большой скидкой продается симулятор подземелий Dungeons 3.
Так, если раньше стоимость Dungeons 3 составляла порядка 1099 рублей, то с учетом скидки игра обойдется всего в 220 рублей.
Кроме того, скидки также коснулись ряда дополнительного контента для игры. В их число вошло дополнение Dungeons 3: A Multitude of Maps, стоимость которого упала со 133 рублей до 119 рублей.
В то же время дополнение Dungeons 3: Clash of Gods, в рамках акции, подешевело вдвое, благодаря чему его можно установить всего за 199 рублей.
С полным ассортиментом дополнительного контента со сниженной стоимостью можно ознакомиться по ссылке.