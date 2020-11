Симулятор подземелий Dungeons 3 раздают бесплатно и навсегда

Dungeons 3 представляет из себя совокупность строительства подземелий с элементами стратегии в режиме реального времени. В процессе игры геймерам предстоит создать подземелье для жизни в нем существ. Его же, к слову, необходимо оберегать от вторжений. Предусмотрена как однопользовательская игра, так и многопользовательская, в которой игроки могут соревноваться или сотрудничать.

Напомним, что в обычное время игра продается за 999 рублей, однако до 12 ноября 19:00 по московскому времени ее можно установить абсолютно бесплатно. Воспользоваться предложением можно перейдя по этой ссылке. Следующая игра, которую Epic Games раздаст бесплатно - The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.