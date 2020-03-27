Симулятор расследования убийств продается с 90% скидкой

Речь об игре Murdered: Soul Suspect, в которой геймерам предстоит сыграть за детектива, расследующего серию жестоких убийств. Сюжет игры связан с альтернативной версией салемского процесса над ведьмами.

Так, если в обычное время игра стоит порядка 599 рублей, то сейчас ее можно приобрести всего за 59 рублей. Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 1 апреля.