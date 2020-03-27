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Симулятор расследования убийств продается с 90% скидкой
Речь о Murdered: Soul Suspect
Steam продолжает оснащать геймеров выгодными предложениями. Напомним, что ранее мы писали о нескольких акциях, которые проходят в популярном сервисе цифровой дистрибуции. В частности, прямо сейчас совершенно бесплатно можно загрузить градостроительный симулятор Cities: Skyline. Однако на это распродажи не закончились. Так, симулятор расследования убийств продается с 90% скидкой.
Речь об игре Murdered: Soul Suspect, в которой геймерам предстоит сыграть за детектива, расследующего серию жестоких убийств. Сюжет игры связан с альтернативной версией салемского процесса над ведьмами.
Так, если в обычное время игра стоит порядка 599 рублей, то сейчас ее можно приобрести всего за 59 рублей. Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 1 апреля.