Симулятор рыцаря Kingdom Come: Deliverance выйдет на PS5 и Xbox в честь 8-летия игры

По данным инсайдера с Reddit под ником bertik11, релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на февраль 2026 года. Почти ровно через восемь лет после оригинального выхода.

Этот же инсайдер ранее уже предсказывал перенос Kingdom Come: Deliverance 2, поэтому сообщество отнеслось к свежей информации внимательно.

По словам bertik11, речь идет не о ремастере, а о прямом порте ПК-версии с улучшениями, соответствующими современному «железу». Существенно нового контента ждать не стоит — разработчики советуют «не завышать ожидания».

Также утверждается, что выпуск может состояться без громкого анонса — игру просто добавят в магазины консолей.

Оригинальная Kingdom Come: Deliverance вышла в 2018 году, получила пять DLC, разошлась тиражом более 10 млн копий и стала главным хитом чешской студии Warhorse Studios.