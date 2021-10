Симулятор сборки мощного компьютера раздают бесплатно и навсегда

В PC Building Simulator у игроков появляется возможность в виртуальном пространстве отремонтировать, собрать или даже осуществить диагностику компьютеров для создания собственного бизнеса. Что интересно, собирать компьютер можно из реально существующих лицензионных комплектующих с помощью симуляции аппаратного и программного обеспечения. В игре сделали реалистым не только процесс сборки компьютера, но и цены на комплектующие.

Установить PC Building Simulator бесплатно можно перейдя по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 14 октября. Следующей на очереди игрой, которую раздадут бесплатно, стала Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.