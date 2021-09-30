Симулятор управления странами Europa Universalis IV раздают бесплатно и навсегда

Europa Universalis IV представляет из себя глобальный симулятор, в котором игроки могут возглавить любую из доступных на карте стран. Причем можно выбирать разные временные периоды, начиная от позднего Средневековья и вплоть до окончания раннего Нового времени. Геймерам предстоит руководить торговлей страны, дипломатией, войнами, колонизацией и прочими аспектами.

Отметим, что в обычное время игра продается за 899 рублей. Сейчас же, и вплоть до 7 октября, игру можно будет скачать абсолютно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Следующей игрой, которую раздадут беслпатно, стала PC Building Simulator.