Симулятор управляющего тюрьмой стал временно бесплатным

В Prison Architect игрокам предоставляется возможность стать начальником тюрьмы. Геймерам предстоит распределять ресурсы и оптимизировать тюремный комплекс так, как захочется. В то же время, необходимо следить и за заключенными, поскольку в тюрьме может произойти пожар, наводнение, драка или же и вовсе восстание.

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