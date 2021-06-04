Frostpunk является игрой в жанре симулятора выживания с элементами стимпанка и альтернативной истории. По сюжету, человечество в 1886 году столкнулось с похолоданием, которое спровоцировано затуханием Солнца. Игрокам же необходимо взять на себя роль лидера последнего города на Земле, контролируя поведение жителей и инфраструктуру.

Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Раздача продлится до 10 июня 18:00 по московскому времени. Скачать тайтл можно перейдя по этой ссылке.