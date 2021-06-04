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Симулятор выживания человечества при погасшем Солнце раздают бесплатноFrostpunk
В Epic Games Store обновилась игра, участвующая в бесплатной раздаче. На этот раз со 100% скидкой игроки могут купить симулятор выживания человечества при погасшем Солнце — Frostpunk.
Frostpunk является игрой в жанре симулятора выживания с элементами стимпанка и альтернативной истории. По сюжету, человечество в 1886 году столкнулось с похолоданием, которое спровоцировано затуханием Солнца. Игрокам же необходимо взять на себя роль лидера последнего города на Земле, контролируя поведение жителей и инфраструктуру.
Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Раздача продлится до 10 июня 18:00 по московскому времени. Скачать тайтл можно перейдя по этой ссылке.