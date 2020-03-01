Симулятор выживания доступен для бесплатной игры и покупки с большой скидкой

ARK: Survival Evolved представляет из себя симулятор выживания, в котором игрокам предстоит приспособиться к жизни на острове. Для этого им необходимо не только соорудить базу с костром и оружием, но и приручить представителей животного мира, а также в случае чего защититься от потенциально враждебных игроков. В игру внедрили более 60 видов существ, в числе которых как динозавры, так и различные мифические вещества.

Стоит отметить, что бесплатный доступ для игры предоставлен ограниченное количество времени, а именно до 2 марта. А вот 80% скидка, в свою очередь, будет действовать вплоть до 9 марта. Так, с учетом скидки игра обойдется всего в 186 рублей.