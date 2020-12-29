Симулятор выживания на острове после авиакатастрофы отдают бесплатно и навсегда

По сюжету игры, самолет, летевший над Тихим океаном, терпит крушение. Геймерам предстоит оказаться в роли единственного выжившего в авиакатастрофе. Так, необходимо своими силами искать ресурсы для выживания, изучать новое место жительства и по возможности не сталкиваться с опасностями - на острове есть акулы и ядовитые змеи.

Напомним, что в обычное время игра продается за 349 рублей, тогда как сейчас она доступна бесплатно. Бесплатная раздача, традиционно, завершится в 19:00. В это же время Epic Games выставит новую игру со 100% скидкой.