Симулятор выживания на острове с драконами раздают бесплатно и навсегда

ARK: Survival Evolved представляет из себя многопользовательскую игру, в которой геймерам необходимо выживать на острове, населенном разнообразными существами, включая динозавров и драконов, а также другими потенциально враждебными игроками. Играть предстоит от третьего или от первого лица, перемещаться можно как пешком, так и верхом на животном.

Стоит поторопиться, поскольку акция закончится уже 18 июня в 18:00 по московскому времени. Помимо самого тайтла Epic Game Store раздает ряд дополнительного контента. Загрузить игру бесплатно можно по этой ссылке.