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Симулятор выживания на острове с драконами раздают бесплатно и навсегда
Речь об игре ARK: Survival Evolved
Череда выгодных акций и распродаж продолжается. На этот раз в сервисе цифровой дистрибуции Epic Game Store абсолютно бесплатно и навсегда раздают симулятор выживания на островке с драконами. Речь об игре ARK: Survival Evolved.
ARK: Survival Evolved представляет из себя многопользовательскую игру, в которой геймерам необходимо выживать на острове, населенном разнообразными существами, включая динозавров и драконов, а также другими потенциально враждебными игроками. Играть предстоит от третьего или от первого лица, перемещаться можно как пешком, так и верхом на животном.
Стоит поторопиться, поскольку акция закончится уже 18 июня в 18:00 по московскому времени. Помимо самого тайтла Epic Game Store раздает ряд дополнительного контента. Загрузить игру бесплатно можно по этой ссылке.