Симулятор выживания на острове стал временно бесплатным

Тайтл предлагает пережить игрокам уникальный опыт пребывания на таинственном острове, в котором можно встретить различных первобытных существ, в числе которых драконы. По ходу игры геймерам, для выживания, предстоит заняться охотой, строительством и другим ремеслом. Существ, в свою очередь, можно приручать, ездить на них, а также разводить.

Напомним, что в обычное время игра продается за 938 рублей, тогда как до 10 ноября в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, сейчас на игру действует 80% скидка, что снизило ее стоимость до 186 рублей. Сыграть в тайтл бесплатно или же купить по акционной цене - можно по этой ссылке.