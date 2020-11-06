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Симулятор выживания на острове стал временно бесплатным
Речь об ARK: Survival Evolved, на которую сейчас действует 80% скидка
Нескольким ранее мы писали о бесплатной раздаче симулятора подземелий Dungeons 3, однако это не последнее выгодное предложение, уготованное любителям игр. Так, сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию, в рамках которой симулятор выживания на острове ARK: Survival Evolved стал временно бесплатным.
Тайтл предлагает пережить игрокам уникальный опыт пребывания на таинственном острове, в котором можно встретить различных первобытных существ, в числе которых драконы. По ходу игры геймерам, для выживания, предстоит заняться охотой, строительством и другим ремеслом. Существ, в свою очередь, можно приручать, ездить на них, а также разводить.
Напомним, что в обычное время игра продается за 938 рублей, тогда как до 10 ноября в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, сейчас на игру действует 80% скидка, что снизило ее стоимость до 186 рублей. Сыграть в тайтл бесплатно или же купить по акционной цене - можно по этой ссылке.