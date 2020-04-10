Симулятор выживания в космосе продается за полцены

No Man's Sky представляет из себя научно-фантастическую игру с открытым миром. В ходе игры геймеры могут изучать космические пространства, а также планеты. Более того, на некоторых планетах игроки смогут контактировать с формами внеземной жизни. Известно, что каждый фрагмент космического пространства в данном тайтле является уникальным, что реализовано путем генерирования по заранее заданным алгоритмам.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1999 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 999 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 13 апреля.