Симулятор выживания в мире с зомби Dying Light стал временно бесплатным

Dying Light представляет из себя хоррор-игру с открытым миром. Действия в тайтле разворачиваются в охваченном вирусом апокалиптическом городе, превращающем людей в зомби. Протагонистом игры является агент под прикрытием, который присоединяется к группе выживших, обороняющихся от бандитов и зомби.

В обычное время игра продается за 1099 рублей, однако вплоть до 1 марта в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, до 8 марта на нее действует специальная сниженная цена - 373 рубля. Купить тайтл или сыграть в него бесплатно можно по этой ссылке.