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Симулятор выживания в зомби-апокалипсисе стал временно бесплатным
До 25 мая
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает баловать геймеров выгодными акциями и распродажами. На этот раз в онлайн-магазине временно стал бесплатным симулятор выживания в зомби-апокалипсисе.
Речь об игре DayZ, действия в которой происходят в вымышленной постсоветской стране Чернарусь. По сюжету страну поразил вирус, который превратил почти всех ее жителей в зомби. Геймерам же, в свою очередь, представляется возможность сыграть за одного их тех, кому удалось избежать инфицирования.
Напомним, что в обычное время игра продается за 1199 рублей, тогда как в рамках акции в нее можно будет сыграть абсолютно бесплатно вплоть до 25 мая. Кроме того, до 25 мая на тайтл действует 40% скидка, благодаря чему приобрести его можно всего за 719 рублей.