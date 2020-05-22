Симулятор выживания в зомби-апокалипсисе стал временно бесплатным

Речь об игре DayZ, действия в которой происходят в вымышленной постсоветской стране Чернарусь. По сюжету страну поразил вирус, который превратил почти всех ее жителей в зомби. Геймерам же, в свою очередь, представляется возможность сыграть за одного их тех, кому удалось избежать инфицирования.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1199 рублей, тогда как в рамках акции в нее можно будет сыграть абсолютно бесплатно вплоть до 25 мая. Кроме того, до 25 мая на тайтл действует 40% скидка, благодаря чему приобрести его можно всего за 719 рублей.