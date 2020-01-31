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Симулятор выживания во времена чумы продается по 60% скидке
Речь об Plague Tale
Напомним, что ранее мы писали о снижении стоимости игр издательства Rockstar Games в Steam, однако и это еще не все сюрпризы, которые приготовил сервис для геймеров. Так, скидка также коснулась новинку прошлого года- A Plague Tale: Innocence, которая, к слову, получила звание лучшей игры с выдающимся сюжетом на премии Steam 2019.
Если ранее игра стоила порядка 1499 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 599 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и продлится она до 3 февраля 2020 года.
По скидке также можно приобрести официальное дополнение для игры, которое включает в себя три дополнительных герба и костюма для главных героев игры - Амиции и Гуго. В обычное время данное дополнение стоит 69 рублей, тогда как до 3 февраля его можно купить всего за 46 рублей.