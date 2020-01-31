Симулятор выживания во времена чумы продается по 60% скидке

Напомним, что ранее мы писали о снижении стоимости игр издательства Rockstar Games в Steam, однако и это еще не все сюрпризы, которые приготовил сервис для геймеров. Так, скидка также коснулась новинку прошлого года- A Plague Tale: Innocence, которая, к слову, получила звание лучшей игры с выдающимся сюжетом на премии Steam 2019.