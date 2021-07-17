Симуляторы строительства миров распродают с большими скидками

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Симуляторы строительства миров распродают с большими скидкамиДо 19 июля
Онлайн-магазин Humble bundle запустил очередную акцию. На этот раз пользователям предлагаются с большими скидками симуляторы строительства миров, вроде Cities: Skylines и Anno.
Так, с 75% скидкой можно ухватить градостроительный симулятор Cities: Skylines. Напомним, что в обычное время его продают за 499 рублей, тогда как сейчас он доступен за 124.
За полцены, в свою очередь, предлагается к покупке градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии в реальном времени Anno 1800 — его стоимость упала с 1 999 рублей до 999.
С 75% скидкой можно купить симулятор строительства города на другой планете — Anno 2205. В обычное время тайтл продают за 1 700 рублей, а сейчас его можно купить за 449.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Завершится акция через два дня.