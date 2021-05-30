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Симуляторы выживания продаются со скидками до 80%
Распродажа закончится через пять дней
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию, в рамках которой симуляторы выживания продаются со скидками до 80%.
Так, купить симулятор выживания на острове, кишащем зомби Dead Island Definitive Edition, можно всего за 104 рубля. Геймерам предоставляется возможность взять на себя роль одного из четырёх персонажей-выживших. В игре необходимо отыскать других спасшихся людей, не умерев при этом от голода, зомби и прочих опасностей. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 419 рублей.
Со скидкой можно ухватить еще один тайтл с зомби — Dying Light. Действия игры происходит в городе, в который проник зомби-вирус. В обычное время ее продают за 1 199 рублей, тогда как в рамках распродажи ее можно ухватить за 407.
Ознакомиться с остальными играми-участницами можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через пять дней.