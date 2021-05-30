Симуляторы выживания продаются со скидками до 80%

Так, купить симулятор выживания на острове, кишащем зомби Dead Island Definitive Edition, можно всего за 104 рубля. Геймерам предоставляется возможность взять на себя роль одного из четырёх персонажей-выживших. В игре необходимо отыскать других спасшихся людей, не умерев при этом от голода, зомби и прочих опасностей. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 419 рублей.