Игры
Сегодня в 14:42
"Ситилинк" распродает игры для PS за полцены
До 13 июня
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил акцию, в рамках которой популярные игры для консоли PlayStation 4 и 5 продаются за полцены.
Так, игру культовой серии Assassin's Creed Одиссея можно приобрести за 1 499 рублей вместо прежних 3 080 рублей.
Тайто Watch Dogs 2, в свою очередь, продают за 1 199 рублей. Напомним, что в обычное время игра доступна за 2070 рублей.
Стоимость Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint упала с 4 590 рублей до 1 499, тогда как Assassin's Creed IV. Черный флаг доступен за 839 рублей вместо прежних 1 270.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится данная акция 13 июня.