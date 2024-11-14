Скандальный PS5-эксклюзив Stellar Blade выйдет на ПК в 2025 году

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, компания уже рассчитывает, что на новой платформе игра сможет превзойти продажи на PS5, где она разошлась тиражом более миллиона копий.

По мнению разработчиков, игра наберет популярность среди пользователей ПК, отчасти благодаря возможностям модификации.

Stellar Blade привлекла внимание игроков благодаря своей хардкорной механике в стиле «Souls Lite», которая требует от игроков определенного уровня навыков.

Несмотря на это, игра получила положительные отзывы, что может способствовать ее успеху на ПК. Кроме того, 20 ноября для игры выйдет DLC, вдохновленное Nier Automata, хотя на данный момент продолжения сюжетной линии не запланировано.