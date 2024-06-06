Скин для АК-47 в Counter-Strike 2 продали за 89 млн рублей

Анонимный игрок приобрел уникальный скин для автомата АК-47 за астрономическую сумму — $1 млн или около 89 млн рублей. Сделка была заключена на сторонней платформе для торговли игровыми предметами.

На данный облик, известный как «Поверхностная закалка», нанесен редкий узор «661» и уникальная эмблема, что делает его чрезвычайно ценным среди коллекционеров.