Сколько человек зарегистрировалось в аналоге Steam от ВКонтакте за полгода существования сервиса

Если быть точнее, то речь идёт о более 7 млн геймеров. При этом 63% аудитории VK Play составляют мужчины.

Чаще всего сервисом пользуются игроки в возрасте от 25 до 45 лет. В этой категории 27% мужчины и 15% женщины. В категории «старше 46 лет» ситуация немного иная — 22% мужчин и 18% женщин.

Стоит отметить, что больше всего пользователей у площадки из России. На их долю приходится 89% от общей аудитории. В то же время VK Play пользуется определённой популярностью у игроков из Беларуси и Казахстана.