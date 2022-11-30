Сколько денег тратят россияне на игры каждый месяц

Из него следует, что за последние 10 месяцев отечественные игроки совершили на 58% больше онлайн-покупок, чем годом ранее. При этом обороты площадок, продававших им товары, выросли на 63%.

Что интересно, увеличились и объёмы продаж игровых компьютеров — на 32%. В то же время продажи консолей наоборот просели и составляют 30% от результатов 2021 года.

Свежий опрос на 300 тыс участников, проведённый медиахолдингом Rambler&Co, также показал, что большая часть российских игроков отдают предпочтение компьютерам — это признали 39% из числа опрошенных. Мобильные телефоны выбирают 24%, PlayStation — 16%, Xbox — 12%, Nintendo — 6%.

Можно отметить и то, что большинство россиян тратят на игры до 1000 рублей в месяц — таких оказалось 81%. 13% тратят от 1000 до 5000 рублей ежемесячно, от 5000 до 10 000 рублей — 2%, а более 10 000 рублей — 4%.