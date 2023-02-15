Сколько денег заработала Nintendo на портативной консоли Switch с момента её выхода

Оказалось, что с момента выхода 3 марта 2017 года её выручка составила 73,19 млрд долларов. В данную сумму входит доход от всего семейства консолей, в которое на сегодняшний день входят оригинальная Nintendo Switch, Switch Lite и Switch OLED вместе с доходом от цифрового и физического софта, подписки на Switch и микротранзакций.

Тот же финансовый отчёт показал, что в 2022 году Nintendo заработала 4,68 млрд долларов на экосистеме продуктов, контента и услуг Switch — это на 20% меньше, чем в предыдущем году.

При этом 91% доходов компании приходится на продажи Switch и игр для платформы, в то время как на другие продукты приходится лишь 9% от общего дохода.