Сколько игр из свежего топа Steam можно купить в России

Сам топ-10 выглядит следующим образом:

Steam Deck. Warhammer 40,000: Darktide. Call of Duty: Modern Warfare 2. The Callisto Protocol — Day One Edition. The Callisto Protocol. Red Dead Redemption 2. Cyberpunk 2077. Need for Speed: Unbound Palace Edition. Valve Index VR Kit. Call of Duty: Modern Warfare 2 — Vault Edition.

При этом россиянам доступны страницы лишь трёх из них — Warhammer 40,000: Darktide, The Callisto Protocol и The Callisto Protocol — Day One Edition. Остальные проекты можно посмотреть лишь используя VPN или зарубежный аккаунт.

Напомним, что многие крупные издатели покинули Россию ещё в начале 2022 года. Но недавно появились слухи, согласно которым уже совсем скоро свою деятельность в стране (под новым именем) возобновит Nintendo.