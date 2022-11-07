Сколько игровых консолей продала Sony с выхода PlayStation 1

С тех пор японский бренд успел запустить четыре стационарные игровые приставки и две портативные — PSP и PS Vita. Какие-то модели оказались сверхуспешными, а какие-то, наоборот, провалились.

Накануне юбилея Sony выпустила отчёт, который раскрыл успешность всей серии PlayStation в целом. Оказалось, что общий совокупный объём поставок консолей за всё время их существования составил 579,1 млн экземпляров.