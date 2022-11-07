Сколько игровых консолей продала Sony с выхода PlayStation 1

06:29, 07 ноября 2022
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Сколько игровых консолей продала Sony с выхода PlayStation 1То есть за 25-летнюю историю бренда
В 2022 году бренду PlayStation исполнилось 25 лет. Именно в ноябре далёкого 1997 года Sony выпустила свою первую консоль — PS1.
С тех пор японский бренд успел запустить четыре стационарные игровые приставки и две портативные — PSP и PS Vita. Какие-то модели оказались сверхуспешными, а какие-то, наоборот, провалились.
Накануне юбилея Sony выпустила отчёт, который раскрыл успешность всей серии PlayStation в целом. Оказалось, что общий совокупный объём поставок консолей за всё время их существования составил 579,1 млн экземпляров.
Если разбивать показатели отдельно по моделям, то выходит следующая картина:
- PlayStation Vita — 16 млн консолей;
- PlayStation 5 — 25 млн консолей;
- PlayStation Portable — 76,4 млн консолей;
- PlayStation 3 — 87,4 млн консолей;
- PlayStation 1 — 102,4 млн консолей;
- PlayStation 2 — 155 млн консолей;