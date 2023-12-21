Сколько консолей PlayStation 5 продала Sony с момента анонса

На данный момент японская корпорация реализовала 50 млн игровых приставок по всему миру. Этот рубеж был достигнут 9 декабря 2023 года, что означает, что консоль теперь отстает всего на неделю от темпов продаж PlayStation 4.

В июле, когда было продано 40 млн консолей, PS5 отставала на два месяца от PS4.

Отметим, что запуск PS5 был осложнен серьезными проблемами с запасами из-за мирового дефицита компонентов, что привело к постоянной нехватке консоли на рынке в течение первых двух лет после выхода.

Что интересно, продажи PS5 в США в ноябре немного снизились по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что проблемы с запасами PS5 начали решаться в США в ноябре 2022 года, что привело к значительному росту продаж.