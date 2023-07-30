Сколько консолей PS5 продала Sony

Сообщается о 40 млн штук. При этом представитель Sony не назвал продукт «самой быстропродаваемой приставкой в истории Sony Interactive Entertainment»: PS5 вышла в 2020 году и была продана в 2021 году в количестве 10 млн штук. Затем продажи замедлились в силу пандемии коронавируса.

Также Райан поблагодарил игроков за терпение при проседании доставки и продаж консоли. «Запасы PS5 достаточны, и мы видим, что отложенный спрос наконец удовлетворяется», — заявил Джим Райан.