Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2

Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2Намечается крупномасштабный запуск
Судя по ней, японская компания намерена сопроводить релиз устройства выходом целого ряда крупномасштабных игр. На данный момент речь идёт о 20 проектах, в число которых вошёл и спин-офф серии Horizon — Horizon Call of the Mountain.
Значительная сумма денег тратится на партнёрство с независимыми и другими сторонними разработчиками, чтобы обеспечить значительный поток привлекательного VR-контента при запуске PlayStation VR2.
Напомним, что до сих пор о сроках релиза устройства известно не так уж и много. Не больше сведений и о технических характеристиках шлема.
Правда, уже сейчас известно, что в PlayStation VR2 появится функция отслеживания взгляда пользователя. Это должно помочь в более эффективном распределении ресурсов консоли при отрисовке виртуальных миров.