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Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2

Намечается крупномасштабный запуск
Несмотря на то, что в публичном поле Sony продолжает скрывать большую часть подробностей о грядущем VR-шлеме PlayStation VR2, для ряда инвесторов она сделала полноценную презентацию на тему.
Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2

Судя по ней, японская компания намерена сопроводить релиз устройства выходом целого ряда крупномасштабных игр. На данный момент речь идёт о 20 проектах, в число которых вошёл и спин-офф серии Horizon — Horizon Call of the Mountain.

Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2

Значительная сумма денег тратится на партнёрство с независимыми и другими сторонними разработчиками, чтобы обеспечить значительный поток привлекательного VR-контента при запуске PlayStation VR2.

Джим Райан
Глава Sony Interactive Entertainment

Напомним, что до сих пор о сроках релиза устройства известно не так уж и много. Не больше сведений и о технических характеристиках шлема.

Правда, уже сейчас известно, что в PlayStation VR2 появится функция отслеживания взгляда пользователя. Это должно помочь в более эффективном распределении ресурсов консоли при отрисовке виртуальных миров.

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