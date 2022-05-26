Сколько крупных игр выпустит Sony вместе со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2

Напомним, что до сих пор о сроках релиза устройства известно не так уж и много. Не больше сведений и о технических характеристиках шлема.

Правда, уже сейчас известно, что в PlayStation VR2 появится функция отслеживания взгляда пользователя. Это должно помочь в более эффективном распределении ресурсов консоли при отрисовке виртуальных миров.