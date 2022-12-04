Сколько молодых россиян хотели бы стать разработчиками игр

Желание профессионально заниматься геймдевом выразил каждый четвёртый молодой россиянин в возрасте от 14 до 35 лет — 26%. Чаще работать в этой сфере хотят юноши: 44% и 10% девушек соответственно.

Компьютерной графике и анимации посвятить себя хотели бы 19% респондентов — почти каждый пятый молодой человек.

Работать в модной, музыкальной индустриях и дизайне, в том числе промышленном и дизайне цифровых систем хотели бы 17% опрошенных.

Заниматься разработкой ПО и работать в IT в целом хотели бы 15% молодых россиян, производством рекламы, созданием передач для телевидения и съёмками кино — 14%.