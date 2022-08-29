Сколько россиян стали пиратами с февраля 2022 года

При этом 15% из числа опрошенных заявили, что отказались от покупок по принципиальным соображениям, в то время как 10% всего лишь не хотят связываться с обходными путями. Есть даже те, кто просто недовольны качеством проектов, которые выходят в последнее время — таких набралось аж 7%.